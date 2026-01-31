Stefano De Martino ricorda suo papà Enrico con una toccante dedica FOTO

Stefano De Martino ha pubblicato una foto sui social per ricordare suo padre, Enrico. La dedica è molto sentita e ha colpito i fan che seguono la sua vita privata. In modo semplice e diretto, il ballerino ha espresso affetto e nostalgia, senza fronzoli. La foto e il messaggio hanno subito fatto il giro del web, dimostrando quanto il rapporto con il padre sia importante per lui.

Nella giornata di oggi è arrivata una dolce dedica da parte di Stefano De Martino, che sui social ha voluto ricordare il papà Enrico, recentemente scomparso. Questo sabato Stefano De Martino l'ha aperto con una dedica speciale, sentita, nei confronti di suo papà Enrico, scomparso il 19 gennaio. Un saluto sulle note di "Thanks for the dance", come se volesse ringraziarlo per quella passione trasmessa, che l'ha portato a inseguire un sogno ad Amici e consacrarsi poi come conduttore televisivo. Su Instagram, come detto, Stefano De Martino ha pubblicato un vecchio scatto insieme a suo padre Enrico.

