Stefania Torzullo | Voglio incontrare mio cognato e chiedergli la verità sull’omicidio di mia sorell

Stefania Torzullo vuole incontrare il cognato Claudio Carlomagno. La sorella di Federica ha deciso di chiedergli la verità sull’omicidio della sorella, di cui lui è accusato e si trova in carcere. Stefania ha espresso il desiderio di confrontarsi con lui di persona, sperando di ottenere risposte chiare e dirette.

Stefania Torzullo, sorella di Federica, ha reso noto il suo desiderio di incontrare Claudio Carlomagno, marito della sorella uccisa e attualmente in carcere per femminicidio, per chiedergli direttamente la verità su quanto accaduto. L’intenzione, espressa in una lettera inviata alla trasmissione Quarto Grado, non è solo un atto di ricerca della verità, ma un tentativo di rompere il silenzio che avvolge i fatti che portarono alla morte di Federica. La donna, affiancata da una psicologa che la supporta nel percorso emotivo e legale, sostiene che Claudio stia mentendo da tempo su ciò che realmente accadde quella notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

