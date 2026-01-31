Statale chiusa venerdì Lezioni online e proteste

Venerdì la Statale di Milano chiude per le Olimpiadi. Lezioni in digitale, docenti in smart working e le attività spostate nel campus di Sesto San Giovanni. Le lauree si tengono in via Noto, lontano dal campus principale. La decisione riguarda l’intera giornata e ha creato disagi tra studenti e personale.

Statale "chiusa per Olimpiadi" il 6 febbraio: lezioni a distanza, personale in smart working, le iniziative traslocano nel campus di Sesto San Giovanni e le lauree in via Noto. Dopo la comunicazione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado all'interno dell'anello cittadino, prospettata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dalla Questura e disposta dall'ordinanza del prefetto del 23 gennaio che ha indicato le vie, ieri è arrivato anche il decreto rettorale che chiude le sedi didattiche universitarie di Festa del Perdono e delle vie Sant'Antonio, Mercalli, Santa Sofia, Conservatorio, Passione, Livorno, Brera, Pace, via Della Commenda e piazza Sant'Alessandro.

