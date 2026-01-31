Stasera in tv sabato 31 gennaio | Io sto con gli ippopotami

Questa sera, in prima serata, su alcuni canali televisivi, viene trasmesso il film “Io sto con gli ippopotami”. È una delle scelte di programmazione per il sabato, con molti spettatori che si sintonizzano davanti allo schermo per una serata di cinema. La guida dei film di questa sera aiuta a decidere cosa guardare, offrendo diverse opzioni tra i programmi in onda.

Io sto con gli ippopotami è un film del 1979 diretto da Italo Zingarelli, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È l'undicesimo film interpretato dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Tom, un gigantesco omaccione dal cuore d'oro, vive da molto tempo in Africa dove si guadagna da vivere organizzando piccole truffe ai danni dei turisti in cerca di esotismo.

Ecco la guida dei film in onda questa sera, sabato 3 gennaio.

Oggi, sabato 31 gennaio 2026, i telespettatori italiani avranno a disposizione un palinsesto ricco di programmi nel pomeriggio.

