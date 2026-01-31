Questa sera alle 21, al Teatro del Giglio, va in scena “Il Giuda” con Mariano Rigillo. Lo spettacolo fa parte della rassegna “PPP Pera Pound Pasolini” e l’ingresso è libero. Gli spettatori potranno assistere a un altro importante appuntamento della stagione teatrale.

Stasera alle 21 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini (a ingresso libero) altro importante capitolo della rassegna “ PPP Pera Pound Pasolini “. Mariano Rigillo, unanimemente riconosciuto come uno dei più raffinati interpreti della scena italiana, con una carriera che attraversa oltre sessant’anni di teatro e cinema, è il protagonista - nel ruolo del Sommo Sacerdote - della lettura scenica dalla tragedia Giuda di Enrico Pea, con l’introduzione curata dal critico letterario Luca Padalino (Università degli Studi di Perugia). Lo spettacolo fu rappresentato per la prima volta nell’agosto del 1918 al Teatro all’aperto del Bosco Apuano (nel luogo dell’attuale Versiliana, a Marina di Pietrasanta) e successivamente, nello stesso anno, a Pisa, Livorno, Venezia e Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera al Giglio il “Giuda“ impersonato da Mariano Rigillo

Approfondimenti su Teatro Giglio

Lo spettacolo “Stand up for Giuda”, interpretato da Ettore Bassi e scritto da Leonardo Petrillo, sarà in scena al Teatro Biondo di Palermo, nella Sala Strehler, giovedì 8 gennaio alle ore 21.

Il prossimo referendum sulla magistratura non è semplicemente un voto di riforma, ma un'occasione per fare chiarezza e tutela.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Teatro Giglio

Argomenti discussi: Stasera al Giglio il Giuda impersonato da Mariano Rigillo; Matteo Gatti si dimette dal CdA di Giglio.com: il Consiglio resta invariato; Nadia Battocletti si impone al Campaccio 2026; ?echov al Giglio. Giuliana De Sio verso il sold out.

LUCCA, AL TEATRO DEL GIGLIO GIACOMO PUCCINI LETTURA SCENICA DI MARIANO RIGILLO DELLA TRAGEDIA "GIUDA" DI ENRICO PEA. SABATO 31 GENNAIO ALLE ORE 21 Mariano Rigillo (NELLA FOTO CHR ACCOMPAGNA IL POST), unanimem - facebook.com facebook