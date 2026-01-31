Startlist discesa maschile Crans Montana 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Domenica 1° febbraio si corre la discesa libera maschile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara inizia alle 11 e porta in pista gli italiani, pronti a sfidare gli avversari sul tracciato svizzero. Gli atleti scenderanno uno dopo l’altro, con i pettorali che saranno distribuiti poco prima dell’inizio. La gara si potrà seguire in diretta tv e streaming.

Domenica 1° febbraio andrà in scena la discesa libera maschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: appuntamento alle ore 11.00 con l'ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d'Apertura è prevista venerdì 6 febbraio. A sei giorni dalla discesa libera che metterà in palio le prime medaglie ai Giochi, le stelle del Circo Bianco si daranno battaglia nella località svizzera, che sabato ha ospitato il superG femminile. Giovanni Franzoni ha rischiato tantissimo durante la prova cronometrata, andando a sciare sulla reti in un frangente, e insegue un nuovo risultato di lusso dopo aver vinto la discesa libera di Kitzbuehel ed essere salito sul terzo gradino del podio nella discesa di Wengen.

