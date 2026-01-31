Sir Keir Starmer si mostra in Cina con un’immagine da statista internazionale, ma in patria la sua popolarità scende. Tre quarti degli elettori non lo supportano più e l’ultradestra si fa spazio. La sua visita all’estero sembra un tentativo di rilanciare la sua figura, ma in Inghilterra molti lo vedono come distante e poco convincente. La sua immagine all’estero si scontra con il calo di consensi in patria, dove il suo consenso si sgretola giorno dopo giorno.

Una cartolina da terre lontane per rinfrescare l’immagine piatta di un leader che in casa sta pericolosamente perdendo linfa politica. Keir Starmer, dalla Cina con furore e con la doppia missione di rinsaldare relazioni vitali all’economia domestica, e di inviare a chi deve coglierlo (in USA quanto a Bruxelles) un messaggio politico: sono un giocatore con tante carte nella manica sul tavolo internazionale, in un momento di insicurezza geopolitica, instabilità economica e assi di potere vacillanti. Trump accusa il colpo e contrattacca: per il Regno Unito fare affari con la Cina è pericoloso, così come per il Canada (su cui pendono tariffe punitive). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Starmer in Cina si veste da statista internazionale, ma in casa tre quarti degli elettori non lo sopportano. E soffia il vento dell’ultradestra

