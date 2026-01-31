Springsteen suona a sorpresa a Minneapolis sulla chitarra ‘Arrest the President’

Bruce Springsteen si è presentato a sorpresa sul palco di Minneapolis, durante un evento di raccolta fondi per ricordare gli attivisti Renee Good e Alex Pretti, uccisi di recente dall’Ice. Il cantante ha suonato la chitarra, scegliendo di interpretare “Arrest the President”, una canzone che ha fatto scalpore tra il pubblico presente al locale storico First Avenue. La sorpresa ha lasciato senza parole i fan, che non si aspettavano un gesto così diretto e coinvolgente.

(Adnkronos) – Bruce Springsteen a sopresa sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti (i due attivisti uccisi dall'Ice nei giorni scorsi), organizzato nello storico locale First Avenue nel centro di Minneapolis. Le voci su una sua possibile presenza del Boss erano circolate già nelle ore precedenti, dopo che Springsteen aveva pubblicato il nuovo brano dedicato proprio alla dura repressione delle proteste nella città, 'Streets of Minneapolis'. Springsteen, che aveva un'eloquente frase anti-Trump sulla chitarra, "Arrest The President", ha dato vita ad un applauditissimo set, cantato alcune delle sue canzoni più note (compresa 'The Gosth of Tom Joad', accompagnato anche dalla chitarra di Tom Morello) e una versione molto suggestiva, chitarra e voce, della nuova 'Streets of Minneapolis'.

