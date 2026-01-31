Springsteen suona a Minneapolis contro l’Ice | sulla chitarra la scritta Arrest the president

Durante un concerto a Minneapolis, Bruce Springsteen ha deciso di usare il palco per lanciare un messaggio forte contro l’Ice. La sera si è trasformata in una protesta silenziosa ma visibile, con la scritta “Arrest the president” impressa sulla sua chitarra. La gente presente ha assistito a un momento insolito, che ha unito musica e politica in modo diretto e senza mezzi termini.

Serata ad alta tensione politica e simbolica a Minneapolis, dove Bruce Springsteen è salito a sorpresa sul palco dello storico locale First Avenue per protestare contro le azioni dell'Ice. Il leggendario musicista ha partecipato a un evento di raccolta fondi dedicato a Renee Good e Alex Pretti, due cittadini uccisi durante le manifestazioni contro la stretta anti-migranti. Springsteen si è presentato con la scritta "Arrest the president" impressa sulla chitarra e ha cantato il nuovo brano "Streets of Minneapolis", composto proprio in omaggio alle vittime. Le voci su una sua possibile apparizione circolavano già tra il pubblico, ma l'arrivo del Boss ha comunque scatenato un'ondata di entusiasmo e commozione in sala.

