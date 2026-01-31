Springsteen e Morello a Minneapolis | Il futuro lo costruiamo noi con voce e strumenti

Questa sera al First Avenue di Minneapolis, Bruce Springsteen e Tom Morello hanno portato sul palco un messaggio forte e chiaro. Hanno detto che il futuro lo costruiscono loro, con la voce e gli strumenti. La scena è stata carica di energia, con il pubblico che ascoltava attentamente, consapevole di stare vivendo un momento speciale. La loro musica ha superato il semplice intrattenimento, diventando un atto di resistenza e di impegno. Un concerto che resterà nella memoria di chi c’era.

Il 30 gennaio 2026, al First Avenue di Minneapolis, uno dei luoghi simbolo della scena musicale americana, si è consumato un momento storico che ha unito arte, politica e resistenza. Bruce Springsteen, inaspettato, è salito sul palco durante un concerto di Tom Morello, trasformando un evento musicale in un atto di denuncia collettiva. La serata, organizzata in solidarietà con le comunità del Minnesota colpite dalle azioni dell'ICE, l'agenzia federale per il controllo delle frontiere, si è trasformata in un'occasione per ribadire che il cambiamento non arriva da chi ha potere, ma da chi si mobilita.

