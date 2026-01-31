Springsteen canta contro Ice | Terrore di Stato La protesta ha il suo testimonial | VIDEO

Migliaia di persone sono scese in piazza a Minneapolis per protestare contro l'ICE e l'amministrazione Trump. La mobilitazione è cresciuta rapidamente, coinvolgendo tutto il Paese. Durante il corteo, Bruce Springsteen ha preso la parola, criticando duramente le politiche di terrore dello Stato e diventando il volto della protesta. La manifestazione ha attirato attenzione nazionale e segnato un momento di forte scontro tra cittadini e governo.

La mobilitazione contro l'amministrazione Trump e l'Agenzia per l'immigrazione ICE ha raggiunto un nuovo picco a Minneapolis, coinvolgendo migliaia di persone e avendo ripercussioni in tutti gli Stati Uniti. Il cuore della protesta è stato lo storico locale First Avenue, dove Bruce Springsteen è apparso a sorpresa durante un concerto di raccolta fondi organizzato dal cantautore americano Tom Morello, ex chitarrista di Rage Against the Machine. Springsteen ha suonato il brano "Streets of Minneapolis" (Le strade di Minneapolis), scritto proprio in memoria di Renee Good e Alex Pretti, i due cittadini americani uccisi da agenti federali durante le contestazioni contro le politiche migratorie.

