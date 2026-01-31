Spot auto memorabili i film dalla Visa alla 500

Negli ultimi decenni, le pubblicità delle auto sono diventate vere e proprie sequenze di cinema. Dall’iconica Fiat 500 alle campagne più recenti, gli spot hanno saputo catturare l’attenzione con idee originali, colpi di scena e battute divertenti. Molti di questi annunci sono rimasti impressi nella memoria collettiva e, a volte, hanno anche vinto premi. Un modo diverso di raccontare le auto, che ha fatto passare i messaggi più di tante parole.

C'è stato un tempo, soprattutto tra fine anni Ottanta e anni Novanta, in cui la pubblicità dell'auto faceva una cosa semplice e rivoluzionaria: raccontava una storia. Non un'atmosfera, non la ricerca sfrenata di lifestyle, ma un'idea con un inizio, una sorpresa e un finale che ti restava nella mente. Erano spot che si potevano rivedere dieci volte senza annoiarsi mai, strappando sempre un sorriso, perché funzionavano come mini-film. Un personaggio, un problema, un colpo di scena, una battuta. E spesso erano talmente originali da finire citati, imitati, premiati, discussi. Non tanto perché richiedevano grandi investimenti, ma perché rischiavano, avevano ironia, ritmo, perfino un pizzico di sana follia.

