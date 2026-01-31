Sport in tv oggi sabato 31 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 31 gennaio, la tv trasmette una giornata intensa di sport. Inizia con la finale del singolare femminile agli Australian Open, poi si prosegue con diverse discipline invernali in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si corre il superG femminile a Crans Montana, si scia in Val di Fassa con lo skicross, e ci sono anche gare di snowboard a Rogla, combinata nordica a Seefeld, salto con gli sci a Willingen, biathlon a Sjusjoen, short track a Salt Lake City e sci alpinismo a Boi

Oggi sabato 31 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Agli Australian Open andrà in scena la finale del singolare femminile, poi l'ultima abbuffata di discipline invernali alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: superG femminile a Crans Montana, skicross in Val di Fassa, PGS di snowboard a Rogla, combinata nordica a Seefeld, salto con gli sci a Willingen a, Europei di biathlon a Sjusjoen, Mondiali juniores di short track a Salt Lake City, le sprint di sci alpinismo a Boi Taull. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile, il Trofeo Andratx-Pollença, la quinta tappa dell'AlUla Tour e la prima giornata dei Mondiali di ciclocross.

