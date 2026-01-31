Sport in tv oggi sabato 31 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 31 gennaio, il giorno si riempie di eventi sportivi in tv. La finale del singolare femminile degli Australian Open promette emozioni forti, mentre in Europa si tengono diverse discipline invernali, tra cui il superG a Crans Montana e lo skicross in Val di Fassa. Non manca nulla, con gare di snowboard, biathlon, salto con gli sci e short track, tutte in programma tra mattina e sera.

Oggi sabato 31 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Agli Australian Open andrà in scena la finale del singolare femminile, poi l'ultima abbuffata di discipline invernali alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: superG femminile a Crans Montana, skicross in Val di Fassa, PGS di snowboard a Rogla, combinata nordica a Seefeld, salto con gli sci a Willingen a, Europei di biathlon a Sjusjoen, Mondiali juniores di short track a Salt Lake City, le sprint di sci alpinismo a Boi Taull. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile, il Trofeo Andratx-Pollença, la quinta tappa dell'AlUla Tour e la prima giornata dei Mondiali di ciclocross.

