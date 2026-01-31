Spinte di protesta in Iran | riformisti e cittadini chiedono un cambiamento di potere senza conflitti violenti

A Teheran, si sono svolte nuove proteste contro il governo di Khamenei. Riformisti, intellettuali e cittadini si sono uniti per chiedere un cambio di leadership, senza ricorrere a violenze. Un appello pubblico ha preso di mira direttamente il leader supremo, chiedendo la sua rimozione. La tensione cresce, e le manifestazioni continuano a riempire le strade della capitale.

A Teheran, in un clima di crescente tensione, un fronte inedito di riformisti, intellettuali e cittadini ha lanciato un appello pubblico rivolto al leader supremo dell’Iran, Ayatollah Ali Khamenei: la sua rimozione dal potere. L’iniziativa, che ha raccolto il sostegno di figure storiche del movimento democratico come Mehdi Karroubi, Mir-Hossein Mousavi e Mohammad Reza Tajzadeh, non si limita a una critica politica, ma si configura come una richiesta esplicita di transizione pacifica del potere. I firmatari, tra cui 17 tra scrittori, accademici e attivisti, chiedono che Khamenei si ritiri dal suo ruolo di Guida suprema, accusandolo di essere responsabile delle violenze contro i manifestanti avvenute negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

