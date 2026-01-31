Spinte di protesta in Iran | riformisti e cittadini chiedono un cambiamento di potere senza conflitti violenti

A Teheran, si sono svolte nuove proteste contro il governo di Khamenei. Riformisti, intellettuali e cittadini si sono uniti per chiedere un cambio di leadership, senza ricorrere a violenze. Un appello pubblico ha preso di mira direttamente il leader supremo, chiedendo la sua rimozione. La tensione cresce, e le manifestazioni continuano a riempire le strade della capitale.

A Teheran, in un clima di crescente tensione, un fronte inedito di riformisti, intellettuali e cittadini ha lanciato un appello pubblico rivolto al leader supremo dell’Iran, Ayatollah Ali Khamenei: la sua rimozione dal potere. L’iniziativa, che ha raccolto il sostegno di figure storiche del movimento democratico come Mehdi Karroubi, Mir-Hossein Mousavi e Mohammad Reza Tajzadeh, non si limita a una critica politica, ma si configura come una richiesta esplicita di transizione pacifica del potere. I firmatari, tra cui 17 tra scrittori, accademici e attivisti, chiedono che Khamenei si ritiri dal suo ruolo di Guida suprema, accusandolo di essere responsabile delle violenze contro i manifestanti avvenute negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spinte di protesta in Iran: riformisti e cittadini chiedono un cambiamento di potere senza conflitti violenti Approfondimenti su Iran Proteste "Figure nuove e senza conflitti di interesse". Scatta il pressing dei riformisti sul Pd Uruapan in protesta: cittadini chiedono giustizia dopo l’omicidio del sindaco Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perché la gente protesta in Iran Diritti, crisi economica spiegati chiaramente Ultime notizie su Iran Proteste Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Protesta contro il Ddl Stupri: Senza consenso è violenza. Non arretreremo; Pronto soccorso a Scorrano, cantiere e disagi: monta la protesta sul territorio - LeccePrima; La resistenza iraniana della generazione Z alle Lezioni di storia. La protesta dei tifosi della Lazio: le immagini dell'Olimpico vuoto fanno il giro d'Europa. Silenzio che fa rumore, Curva Nord vuota in occasione del match contro il Genoa, protesta a Ponte Milvio. E alcuni media stranieri sottolineano: "Sembra di essere tornati ai - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.