Spazi comunali e referendum sulla Giustizia | scontro in Consiglio a Verona sul caso Buffolo

Il Consiglio comunale di Verona si è riunito giovedì 29 gennaio per discutere dell’uso degli spazi pubblici durante il referendum sulla Giustizia. La riunione è stata tesa, con alcuni consiglieri che hanno chiesto di vietare l’utilizzo degli spazi comunali per attività legate alla consultazione, mentre altri hanno difeso la libertà di espressione. Al centro del dibattito c’è stato il “caso Buffolo”, che ha diviso l’aula. La questione ha acceso un acceso scambio di opinioni tra le diverse forze politiche presenti

Il tema dell'utilizzo degli spazi comunali in periodo referendario è stato al centro dell'ultimo Consiglio comunale di Verona, svoltosi giovedì 29 gennaio. I consiglieri Nicolò Zavarise (Lega) e Patrizia Bisinella (Fare con Tosi) hanno chiesto al sindaco Damiano Tommasi chiarimenti sui criteri.

