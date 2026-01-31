Sparkle sigla accordo con Vdpc per cavo sottomarino che collega Genova al network europeo

Sparkle ha annunciato di aver firmato un accordo con Valencia Digital Port Connect, una società spagnola specializzata in infrastrutture digitali. L’obiettivo è portare a termine l’installazione del cavo sottomarino Barracuda che collegherà Genova al network europeo. L’accordo segna un passo importante per migliorare le connessioni digitali della città e dell’intera regione, rendendo più rapido e affidabile il flusso di dati tra Italia e Europa.

Sparkle ha siglato un accordo strategico con Valencia Digital Port Connect (Vdpc), società spagnola specializzata nello sviluppo di infrastrutture digitali, per l’approdo del cavo sottomarino Barracuda a Genova. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, mira a realizzare una rotta sottomarina diretta tra la Spagna e l’Italia, con un percorso di 1.070 chilometri che collega Valencia a Genova. L’infrastruttura, in fase di costruzione, sarà completata entro tre anni e avrà l’obiettivo di entrare in funzione nel 2028. Il cavo, progettato con un’architettura open cable system, sarà in grado di ospitare 12 coppie di fibre ottiche, ciascuna con una capacità di trasmissione di 32 terabit al secondo, garantendo prestazioni di altissima velocità e bassa latenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sparkle sigla accordo con Vdpc per cavo sottomarino che collega Genova al network europeo Approfondimenti su Genova Vdpc Finlandia, sequestrata una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per le comunicazioni con l’Estonia Il 31 dicembre 2025, le autorità finlandesi hanno sequestrato una nave sospettata di aver causato danni a un cavo sottomarino, componente fondamentale per le comunicazioni tra Finlandia ed Estonia. La Sardegna sempre più connessa: Openfiber, Unitirreno e Siportal attivano il collegamento con un nuovo cavo sottomarino La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Genova Vdpc Argomenti discussi: Khaby Lame, accordo da 975 milioni (in azioni): creerà il suo gemello digitale con l’AI?; Sparkle e VDPC, siglato accordo per Barracuda, cavo sottomarino da 1.070 km tra Valencia e Genova con investimento di 100 milioni di euro. Sparkle, accordo con la spagnola Vdpc per cavo sottomarino che approda a GenovaSparkle e Valencia digital port connect (Vdpc), società spagnola di infrastrutture per le telecomunicazioni, che sta sviluppando il cavo sottomarino Barracuda con il private equity Teset capital, hann ... msn.com Tlc: Sparkle e Valencia Digital Port Connect, accordo per l'approdo del cavo sottomarino Barracuda alla Genova Landing Platform (2)Nell'ambito dell'accordo più ampio, Sparkle acquisirà inoltre asset infrastrutturali sul sistema Barracuda nonché servizi di ... agenzianova.com Il segretario al Commercio di New Delhi, Rajesh Agrawal, ha annunciato la conclusione dei negoziati per la sigla di un trattato di libero scambio tra l'India e l’Unione Europea. Le aree più sensibili per le rispettive economie sono state escluse dalle trattative co - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.