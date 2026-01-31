Spalletti su Osimhen e Icardi | Devi solo decidere se citofonare o buttare giù la porta

Alla vigilia della partita contro il Parma, Luciano Spalletti parla di due suoi ex attaccanti, Osimhen e Icardi. Il tecnico toscano scherza e dice che, in attacco, basta decidere se citofonare o buttare giù la porta. La sfida si avvicina e Spalletti lascia intendere che le scelte offensive sono ormai fatte, mentre lui guarda anche oltre i confini italiani, pensando già alle prossime sfide europee.

Alla vigilia della sfida contro il Parma, Luciano Spalletti allarga lo sguardo anche all’Europa e strizza l’occhio a due suoi ex giocatori. In conferenza stampa, il ct elogia Victor Osimhen e Mauro Icardi, prossimi avversari della Juventus in Champions League con il Galatasaray: “Hanno il numero 9 come gruppo sanguigno - spiega -, Victor è devastante, Mauro è uno dei più grandi finalizzatori che abbia mai allenato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Luciano Spalletti parla dei suoi attaccanti, Osimhen e Icardi.

La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.

