L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, predice un calendario fitto di partite e chiede più riposo per la squadra. Domani sera, i partenopei affronteranno il Galatasaray e lui assicura che daranno il massimo, senza paura. Intanto, Spalletti commenta anche la sfida contro il Monaco, definendola “normale”, ma si aspetta una reazione diversa in futuro. Ora, il Napoli si prepara a un ciclo intenso, con molte gare in rapida successione.

"Col Monaco abbiamo fatto una partita normale, mi aspetto una reazione" TORINO - "Arriva ora un periodo da giocare tutto d'un fiato. Con tutte queste partite ravvicinate bisogna trovare le soluzioni. La decisione di non andare in ritiro è per avere più spazi, più libertà. La soluzione è dare più riposo. Aumentano le partite, si deve aumentare il riposo. E mi sembra che i giocatori stiano rispondendo molto bene". Davanti al tour de force che attende la Juventus, a partire dalla gara di domani sera a Parma, per Luciano Spalletti non ci sono molte alternative se si vuole tenere le prestazioni a un certo livello. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Con tante gare servirà più riposo. Galatasaray? Ce la giochiamo"

Approfondimenti su Spalletti Galatasaray

Il Firenze Ovest di Secci ha ritrovato continuità e fiducia, conquistando 13 punti nelle ultime sette partite e avvicinandosi alla ripresa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Spalletti Galatasaray

Argomenti discussi: Spalletti Il Monaco non farà calcoli, Juve in campo libera; Tutto il calcio in Diretta; Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali. Zhegrova o Conceicao? Giovane subito in campo? Le scelte di Spalletti e Conte; Serie B, anticipo Bari-Palermo da scintille. Pescara impazzita per il ritorno di Insigne. Il programma.

Spalletti Con tante gare servirà più riposo. Galatasaray? Ce la giochiamoTORINO (ITALPRESS) - Arriva ora un periodo da giocare tutto d'un fiato. Con tutte queste partite ravvicinate bisogna trovare le soluzioni. La decisione di ... italpress.com

Juve: Spalletti, 'ora tante gare, è il mondo che più mi piace'(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Stiamo entrando nel mio mondo, quello fatto di tante partite e tante situazioni da sviluppare: è vero che sono un po' ossessionato, ma la vedo dura che io mi stanchi: così ... msn.com

#amentefredda Delle tante buone notizie che emergono dalla partita di ieri, oggi mi soffermo su due. La prima è che Spalletti ha completamente in mano la squadra e in virtù di ciò le ha cambiato in pochi mesi il volto, l’atteggiamento, la filosofia. Finalmente ve facebook

#Spalletti: “Se rigiochiamo tante partite così, il risultato sarà diverso e avremo dei punti in più. #McKennie falso nueve Pensavo che col 4-2-3-1 fossero tutti felici e invece siete tutti tristi in sala stampa. #McKennie bravissimo a fare l’assaltatore e a inserirsi”. #J x.com