Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa e ha ammesso di essere ancora alla ricerca di alcune qualità nei suoi giocatori. “Ci sono cose che ancora non ho visto, è come scavare in profondità, come il minatore che cerca sotto terra”, ha detto. Spalletti sembra deciso a lavorare duro per tirare fuori il massimo da questa squadra, senza dare nulla per scontato.

Nella conferenza stampa di vigilia di Parma Juventus, in programma domani sera al Tardini, sono state tante le domande rivolte a mister Spalletti. Tra queste ce n'è stata una che lo ha stuzzicato. Gli è stato infatti chiesto da chi si aspetta qualcosa di più. Di seguito la risposta del tecnico. DA CHI SI ASPETTA QUALCOSA IN PIU' – «Ci sono queste qualità che ancora non ho visto. Ma da chi mi aspetto qualcosa vuole dire che non sono contento, non vorrei correre il rischio di criticare qualcosa dei miei giocatori perché non ho da criticare niente a nessuno.

© Juventusnews24.com - Spalletti chiarisce in conferenza: «Ci sono qualità che ancora non ho visto. È un po’ come fare il minatore, certe cose non si trovano in superficie»

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, parlando con schiettezza del suo stato d’animo.

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della sfida tra Parma e Juventus.

