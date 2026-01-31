Spagna varerà piano di integrazione per mezzo milione di migranti in attesa di riconoscimento asilo

Il governo spagnolo ha annunciato un piano che riguarda mezzo milione di migranti in attesa di asilo. La misura prevede la regolarizzazione di queste persone, molte delle quali sono da tempo in attesa di un riconoscimento ufficiale. L’obiettivo è facilitare il loro inserimento nel paese e migliorare le condizioni di vita di chi vive in Italia. La decisione segna un passo importante nel settore dell’immigrazione in Spagna.

Il governo spagnolo ha approvato una misura storica che prevede la regolarizzazione di almeno 500mila migranti in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato. L’annuncio è stato reso noto a gennaio 2026, con l’entrata in vigore della legge prevista per aprile. La decisione nasce da un’iniziativa di legge popolare, sottoscritta da oltre 700mila cittadini, che ha raccolto il sostegno di movimenti sociali, associazioni antirazziste, gruppi religiosi e organizzazioni della società civile. L’obiettivo principale è integrare nel mercato del lavoro e nel tessuto sociale migliaia di persone che già vivono in Spagna senza documenti, spesso in condizioni di precarietà e sfruttamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

