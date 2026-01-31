Spaccio vicino ai boschi di Castell’Arquato | uno bloccato nei campi l’altro mentre cerca di prendere l’aereo
Due uomini sono finiti in manette in un'operazione dei carabinieri vicino ai boschi di Castell’Arquato. Uno è stato fermato mentre cercava di prendere un aereo, l’altro è stato trovato nei campi, probabilmente coinvolto in un’attività di spaccio. L’indagine, coordinata dalla Procura di Piacenza, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I dettagli sull’operazione sono ancora in fase di aggiornamento.
Nel contesto di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza, nei.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
