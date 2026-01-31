Sp 71 fra Castelmuzio e Petroio stop traffico

Un tratto della strada provinciale 71 tra Castelmuzio e Petroio è stato chiuso temporaneamente. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di una pianta pericolante vicino al cimitero di Castelmuzio. La strada resterà chiusa fino a quando non sarà completato l’intervento di messa in sicurezza. Sul posto ci sono le forze dell’ordine per gestire il traffico e garantire la sicurezza di chi passa di lì. Nessuna altra informazione al momento sulla durata dell’intervento.

Comunicazione urgente: per un intervento dei vigili del fuoco riguardo alla segnalazione per una pianta pericolante, è stata momentaneamente chiusa la strada provinciale 71 tra Castelmuzio e Petroio, all'altezza del cimitero di Castelmuzio. In pratica il collegamento tra i due paesi è temporaneamente bloccato a qualsiasi mezzo", annunciava giovedì il Comune di Trequanda (nella foto il sindaco Francini). Aggiungendo che, fortunatamente, le scuole del Comune venerdì erano chiuse quindi i pulmini non sarebbero circolati stante una festività già programmata. E l'autobus di linea? Non è potuto passare nella tratta indicata.

