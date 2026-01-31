Sotto la pietra del Périgord mille anni di arte vivono nei disegni rupestri di Lascaux

Nel cuore del Périgord, a Montignac-Lascaux, si trovano le famose grotte con i disegni rupestri di oltre mille anni fa. Questi dipinti rappresentano uno dei più antichi esempi di arte dell’uomo, e ogni anno attirano migliaia di visitatori che vogliono scoprire un pezzo di storia nascosto sotto la pietra. La scoperta di queste grotte ha rivoluzionato la nostra idea delle capacità artistiche dei civiltà antiche e continua a suscitare grande interesse tra ricercatori e appassionati.

Nel cuore del Périgord Noir, a Montignac-Lascaux, tra le colline verdi della Dordogna e il corso sinuoso della Vézère, si nasconde un segreto che ha cambiato per sempre la storia dell'arte umana. Nel settembre del 1940, mentre l'Europa era immersa nel caos della Seconda guerra mondiale, quattro giovani di appena sedici anni – Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel e Simon Coencas – scoprirono per caso un'entrata nascosta in una grotta che, dopo pochi passi, si aprì su un mondo di immagini vivide, dipinte con una maestria sorprendente per un'epoca che si pensava fosse ancora lontana dal pensiero simbolico complesso.

