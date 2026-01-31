Sostituto commissario della stradale arrestato a Locri nell’ambito di indagini su traffici illeciti

Questa mattina a Locri un sostituto commissario della Polizia Stradale è stato arrestato nell’ambito di un’indagine su traffici illeciti. Le forze dell’ordine sono intervenute per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare, che coinvolge anche accuse di abusi d’ufficio e collusioni con ambienti criminali. La notizia ha sorpreso molti, considerando il ruolo pubblico dell’indagato.

Un sostituto commissario della Polizia Stradale è stato arrestato a Locri, in Calabria, nell'ambito di un'indagine che punta a smascherare reti di traffici illeciti collegati a presunti abusi d'ufficio e collusioni con ambienti criminali. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine dopo un'indagine durata mesi, che ha portato a ricostruire un quadro complesso di comportamenti atipici all'interno di un corpo che, per tradizione, si è sempre posto come garante della sicurezza stradale. L'uomo, che ricopriva un ruolo di rilievo all'interno della struttura, è stato sorpreso in un'azione che avrebbe potuto compromettere l'integrità del servizio pubblico.

