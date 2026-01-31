Ciro Immobile lascia il Bologna e si prepara a trasferirsi al Paris FC, la squadra di seconda categoria di Parigi. La trattativa sembra ormai conclusa e l’attaccante italiano sta per approdare in Francia, dove troverà la famiglia Arnault tra i nuovi proprietari. La decisione sorprende, considerando che il giocatore era ancora molto legato ai colori rossoblù, ma le offerte e le prospettive di rilancio sono state troppo allettanti. Immobile è pronto a vivere questa nuova sfida nella Ligue 1, in un club che punta a crescere e a farsi notare.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Adieu Immobile. Siamo ai dettagli, ma è quasi fatta in realtà: Ciro in Ligue 1 ai francesi del Paris FC, seconda squadra della capitale, dirimpettaia delle stelle del Paris Saint Germain, ma con grandi ambizioni. La formazione parigina, infatti, nel novembre 2024 è stata acquistata dalla famiglia Arnault (con RedBull come socio di minoranza), per farne in prospettiva un’altra potenza del calcio europeo. Il magnate Bernard Arnault è uno degli uomini più ricchi del mondo ed è a capo del colosso della moda Louis Vuitton. L’operazione lampo e lo stupore dei tifosi. Un’operazione nata e chiusa ieri in giornata, neanche dal giorno alla notte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sorpresa Immobile, addio Bologna: il bomber va al Paris Fc alla corte della famiglia Arnault

