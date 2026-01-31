Questa mattina a Siena i migranti sono stati sorpresi mentre dormivano nelle scalette del parcheggio ‘Il Campo’. La scena si ripete, i senza tetto trovano rifugio in luoghi insoliti per riposare, anche sotto le luci del centro storico. La presenza di queste persone nel cuore della città continua a creare discussioni tra residenti e autorità.

di Laura Valdesi SIENA Ci risiamo. Migranti che dormono in un parcheggio della città. ’Il Campo’, questa volta. Pieno centro storico. Solo che hanno scelto di rifugiarsi in un posto dove non danno noia agli automobilisti. Nel senso che le loro povere cose non risultano visibili ai turisti. E se qualcuno dei migranti ha un bisogno fisiologico chi ha l’abbonamento al posteggio non lo scopre, magari, vicino alle ruote dell’auto. Più invisibili, insomma. Maggiormente accorti. Fino ad un certo punto, però. Perché da tempo, usando le porte di emergenza presenti ad ogni piano de ’Il Campo’ che sboccano in via Fontanella, accade di trovare quella di uscita aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorpresa al posteggio ’Il Campo’. Migranti dormono nelle scalette

