Sono troppo inca**ato Conte senza mezzi termini | sfogo furioso dopo Napoli – Fiorentina

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si è lasciato andare a un commento molto diretto. L’allenatore ha parlato ai microfoni di Dazn, mostrando tutta la sua rabbia per l’infortunio di Di Lorenzo. “Sono troppo inca**ato”, ha detto, senza peli sulla lingua. Il suo sfogo mette in evidenza quanto questa perdita pesi sulla squadra.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn al termine della partita vinta contro la Fiorentina. L’allenatore si è mostrato davvero furioso a causa dell’infortunio del capitano Di Lorenzo, sfogandosi senza mezzi termini. Conte furioso: “Così si ammaza il calcio”. Di seguito quanto riportato: Infortunio Di Lorenzo? C’è poco da dire, torniamo al solito discorso: metti partite su partite, dovresti far riposare i giocatori. Giocando così tante partite non fai altro che ammazzare questi ragazzi e ammazzare il calcio Oppure si deve cambiare il discorso relativo al numero di giocatori in rosa perché ci sono delle restrizioni, come il numero di giocatori del vivaio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha espresso frustrazione per le decisioni arbitrali, definendole

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Conferenza stampa di mister Stefano Pioli al termine di Fiorentina vs Napoli

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Roma-Genoa, De Rossi mastica amaro: Sono inca..ato! L’arbitro? La solita supercazzolaUna partita speciale per Daniele De Rossi, che stasera è tornato all’Olimpico sulla panchina del Genoa, da avversario, ma non è riuscito a impensierire troppo la ‘sua’ Roma. I rossoblù perdono 3-1 e ... calciomercato.it

La furia di #Conte: “ #DiLorenzo sembra che sia rotto il ginocchio in maniera grave. Siamo l’unica società che ha 240 milioni da parte e ci hanno bloccato il mercato: è assurdo! Sono troppo incazzato per l’infortunio di Di Lorenzo, quindi è meglio che finisco…”. x.com

Queste sono troppo buone.. al caffè!!! https://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/castagnole-al-caffe/ - facebook.com facebook