Sono quasi morto Credo di essere bruciato | l’eco dell’orrore di Crans Montana in quelle 171 chiamate ai soccorsi

Le chiamate ai soccorsi di Capodanno a Crans Montana raccontano un quadro di paura e confusione. Una voce tremante di un ragazzo si fa strada tra le 171 telefonate che hanno riempito le centrali di emergenza, descrivendo l'inferno vissuto quella notte. «Sono quasi morto. Credo di essere bruciato», dice, mentre il suo tono evidenzia il panico e il dolore. Le testimonianze confermano un episodio tragico, che ha lasciato tutti sotto shock.

Il suono dell'inferno di Capodanno a Le Constellation di Crans Montana ha la voce spezzata di un ragazzo che a stento riesce a dire: «Sono quasi morto. Credo di essere bruciato. L'intero locale è bruciato»: ed è solo uno dei passaggi più agghiaccianti delle registrazioni audio trasmesse dall'emittente francese Bfmtv, che ancora in queste ore restituiscono la dimensione reale di una strage che non smetterà di riecheggiare orrore e morte, dolore e rabbia ora sotto inchiesta. Crans Montana, quelle 171 telefonate ai soccorsi che gridano l'orrore. Non è solo un dato statistico, ma un coro disperato: 171 telefonate dirette al 144, il numero di emergenza svizzero, concentrate in appena novanta minuti.

Una serie di chiamate di emergenza provenienti da Crans-Montana rivela la paura e la confusione delle persone coinvolte nella tragedia.

Un'ondata di telefonate di emergenza ha investito il centralino del soccorso sanitario di Crans-Montana.

