Questa notte, i risultati del nuovo sondaggio Ipsos hanno portato un po’ di allegria tra i politici italiani. La maggior parte dei partiti festeggia i dati positivi, mentre uno in particolare si trova in seria difficoltà. La situazione resta tesa, ma almeno sui numeri c’è chi sorride.

Nel contesto di un quadro internazionale segnato da molteplici tensioni, le più recenti rilevazioni Ipsos indicano una fase di stabilità nei rapporti di forza della politica italiana. Secondo i dati, Fratelli d’Italia raggiunge il 29,4%, registrando il miglior risultato dell’anno e collocandosi sopra i livelli delle ultime elezioni Politiche ed Europee. Il dato viene associato alla linea della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, descritta come orientata a mantenere una “special relationship” con l’amministrazione statunitense, pur esprimendo “esplicite critiche verso il presidente Usa” su alcuni dossier internazionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Sondaggio politico, grande festa per tutti tranne uno. Notte fonda per loro

Le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali di Bidimedia evidenziano una situazione politica molto fluida, con variazioni anche minime che potrebbero influenzare significativamente gli equilibri tra partiti e forze politiche.

