Sondaggio FdI inarrestabile arriva al 29,4% | cresce anche il Pd Azione crolla sotto il peso di FI

Il vento continua a soffiare forte su Fratelli d’Italia, che raggiunge il 29,4% nei sondaggi. Anche il Partito Democratico mostra segni di crescita, mentre Azione perde terreno sotto il peso di Forza Italia. Nando Pagnoncelli avverte che tutto può cambiare con il referendum sulla separazione delle carriere, che potrebbe riaprire i giochi nelle preferenze degli elettori.

Ora, come spiega Nando Pagnoncelli, non resta che attendere l'avvicinamento del referendum sulla separazione delle carriere, che potrebbe modificare gli assetti attuali dei consensi Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, riportato sulle colonne del Corriere della Sera, chiarisce quali sono gli aspetti che hanno maggiormente influenzato lo scenario politico del nostro Paese. Innanzitutto, la cattura dell’ex presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, da parte degli Usa, così come l’arrivo di soldati europei in Groenlandia, sono stati i due eventi che più hanno sconvolto il mese di gennaio. A questi si aggiungono anche questioni maggiormente legate all’economia e al commercio, tra cui l’accordo Ue-Mercosur e quello Bruxelles Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina, il rapporto Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera rivela che Fratelli d’Italia raggiunge il 29,4%, il livello più alto in un anno.

L'ultimo sondaggio di Dire-Tecnè del dicembre 2025 mostra Fratelli d'Italia in crescita, con il 31,1% e Giorgia Meloni leader più amata.

