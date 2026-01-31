Giorgia Meloni perde quota nei sondaggi, scivolando sotto il 30% con un calo dello 0,3%. Fratelli d’Italia si ferma al 29,9%, mentre anche Schlein e il suo partito perdono terreno. La situazione politica si muove, e i numeri segnalano una lieve flessione per entrambe le parti.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un lieve calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde il -0,3% e scivola di un decimale sotto la soglia psicologica del 30% (questa settimana è al 29,9% ). Se il calo di FdI è lieve, quello del Partito Democratico è omeopatico: la forza guidata da Elly Schlein perde il -0,2% e cala al 22,2%. Almeno parte del consenso perso dal PD è molto probabilmente confluito nel Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con il +0,4% va al 12,4%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Da mesi si assiste allo stesso trend: quando il PD sale, il M5S cala e viceversa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni cala sotto il 30% ma anche Schlein perde terreno

I sondaggi politici aggiornati mostrano un rallentamento di Fratelli d’Italia, con la perdita dello 0,7% e una nuova quota del 29,7%.

