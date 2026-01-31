Solidarietà e vicinanza agli ospiti della Rsa Arrighi-Griffoli di Lucignano

Mercoledì 28 gennaio, alla Rsa Arrighi-Griffoli di Lucignano si è tenuta una visita che ha portato un po’ di sorriso agli ospiti. Una delegazione del Calcit Val di Chiana è entrata nella struttura per incontrare gli anziani e condividere un momento di vicinanza. La giornata si è svolta senza grandi proclami, ma con l’obiettivo di regalare un po’ di calore e compagnia a chi vive lì ogni giorno.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Un momento di condivisione e solidarietà ha animato la giornata di mercoledì 28 gennaio della RSA Arrighi-Griffoli di Lucignano, che ha ospitato una delegazione del Calcit Val di Chiana per una visita dedicata agli ospiti della struttura. All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco facente funzioni di Lucignano, Juri Sicuranza e l’Assessore Elena Cresti, insieme al Presidente del Calcit Val di Chiana Massimiliano Cancellieri, al Vicepresidente Riccardo Rigutto e al delegato Calcit per Lucignano Fausto Meacci. Nel corso dell’incontro sono stati donati pandori agli ospiti della RSA, grazie al prezioso contributo di Banca TEMA, gesto che ha contribuito a rendere ancora più sentito il momento di incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La sindaca Arrighi esprime solidarietà di fronte alla recente ferita al patrimonio religioso della città.

