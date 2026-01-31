Sogno svanito quasi tramontata la pista Perisic all’Inter

La trattativa tra Ivan Perisic e l’Inter si complica sempre di più. Dopo settimane di trattative, sembra che il trasferimento sia ormai in bilico. I segnali dall’Olanda non sono positivi e la possibilità di vedere il croato in nerazzurro questa stagione si allontana. La strada sembra in salita, e i tifosi dell’Inter devono prepararsi a un possibile nulla di fatto.

La strada che dovrebbe portare Perisic all’Inter appare sempre più in salita. L’idea resta viva negli uffici nerazzurri, soprattutto per rinforzare la fascia in questa finestra invernale, ma i segnali che arrivano dall’Olanda non sono incoraggianti. A confermare il clima di forte freddezza è stato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il PSV, infatti, non ha mai mostrato vere aperture alla cessione dell’esterno: “In questo momento il PSV fa muro su Perisic. Non c’è mai stato un reale ottimismo, tutto dipende dal club olandese che, ad oggi, non apre a nessuna soluzione”. Perisic-Inter ormai molto difficile.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Perisic Inter Ederson-Inter, pista non tramontata: nuovo tentativo in estate? L’interesse dell’Inter per Ederson non è stato abbandonato e potrebbe rappresentare un obiettivo per la prossima estate. Calciomercato Inter: l’affare Mlacic si allontana, la pista Perisic si raffredda Nel mercato di gennaio, l’Inter si concentra su varie operazioni, con l’attenzione rivolta sia alla squadra che alle trattative in corso. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Perisic Inter Atletico, svanito il sogno promozioneFinisce ai playoff il sogno promozione dell’Atletico Viareggio che a Grosseto pareggia 3-3, ma complice il peggior piazzamento in campionato (4° posto contro il 3° delle maremmane), vede sfumare il ... lanazione.it 21^ GIORNATA Arriviamo da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. Potrebbe sembrare che ogni sogno sia ormai svanito. Sappiamo quanto lavoro c’è dietro questa società. Sappiamo quanto sudore, sacrificio e cuore ci sono in questo gruppo d - facebook.com facebook Lookman-Napoli, Il Mattino: "Sogno mai svanito, ma serve formula giusta" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.