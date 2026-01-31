Software dei magistrati esposto del ministero a due giorni dalla puntata | indagato il tecnico del test di Report

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sul tecnico del Ministero della Giustizia. L’uomo è accusato di accesso abusivo a sistema informatico dopo che ha mostrato a Report come il software Ecm permette di entrare da remoto nei computer dei magistrati senza che loro se ne accorgano. L’indagine è arrivata a due giorni dalla messa in onda della puntata.

La Procura di Milano indaga per accesso abusivo a sistema informatico il tecnico del ministero della Giustizia che aveva mostrato a Report come il software Ecm consenta di entrare da remoto nei computer dei magistrati senza che se ne accorgano. La notizia si presta a letture diverse, non per forza favorevoli al Ministero. Finora via Arenula ha sempre negato l' esistenza stessa del problema, tacendo anche sull'esposto depositato due giorni prima della messa in onda del servizio, nonostante la questione fosse da anni al centro di confronti interni tra tecnici, e tra la Procura di Torino e ministero.

