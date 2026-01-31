La squadra di Forlì ha annunciato un nuovo manager venezuelano per la stagione 2026. La formazione si prepara ad affrontare un campionato molto impegnativo, che partirà il 28 marzo a Macerata. Intanto, si lavora anche in vista della Coppa, con Piancastelli che ha già trovato un’intesa con la società.

Per l’ Italposa Softball Forlì la stagione 2026, che comincerà il 28 marzo a Macerata, si prospetta densa e intensa. Sono tre gli obiettivi stagionali a cui le bianconere daranno la caccia: campionato, Coppa Italia (di cui è detentrice), e Coppa Campioni, torneo che Forlì torna a disputare (dal 17 al 22 agosto) dopo l’argento vinto nell’edizione 2024. In tutte e tre le competizioni, le forlivesi scenderanno in campo con ambizioni legittime. Sarà, poi, un anno da ricordare anche per le novità relative al campo di gioco, con la nuova club house e l’innovativo tabellone. Tirando le somme, sarà un anno da gestire con pazienza e prudenza, con la necessità (per tutte) di bilanciare una decisa e inattesa impennata dei costi e il contenimento della spesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Softball, nuovo manager dal Venezuela. Forlì, intesa con Piancastelli per la Coppa

Ecco il calendario della Serie A1 di softball 2026, una stagione ricca di emozioni e sfide.

A Forlì, per la prima volta, si terrà la cerimonia di premiazione delle eccellenze giovanili di baseball e softball dell'Emilia Romagna, organizzata dalla Federazione Italiana Baseball e Softball.

