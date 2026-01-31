Sofia Goggia si presenta in forma e fiduciosa dopo aver conquistato un secondo posto nel superG di Crans Montana, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice italiana dice di sentirsi in una “ottima versione di se stessa” e si dice dispiaciuta per le cadute di Melesi e Pirovano, ma guarda avanti con determinazione.

Sofia Goggia ha conquistato un bel secondo posto nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. La fuoriclasse bergamasca ha sognato la vittoria in terra elvetica, ma è poi stata beffata dalla padrona di casa Malorie Blanc, scesa con il pettorale numero 17 e capace di imporsi con un vantaggio di 18 centesimi nei confronti della nostra portacolori. Si tratta di un ottimo riscontro per la 33enne, che ha rialzato la testa dopo qualche uscita non così brillante in termini di risultati nel corso del mese di gennaio e ha anche rafforzato il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia rinfrancata: “Ottima versione di me stessa. Dispiace per Melesi e Pirovano”

