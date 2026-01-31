Sofia Goggia che beffa | seconda nel Super G di Crans Montana vittoria alla svizzera Malorie Blanc

Sofia Goggia torna a salire sul podio, ma questa volta si ferma seconda nel Super G di Crans Montana. La gara si era fermata venerdì a causa delle cattive condizioni delle piste, ma alla fine le nevi svizzere hanno sorriso alla giovane svizzera Malorie Blanc, che ha conquistato la sua prima vittoria in carriera. Goggia, comunque in forma, non riesce a bissare il successo, lasciando il passo alla rivale.

Dopo la cancellazione della discesa di venerdì, le nevi di Crans Montana (listate a lutto per la tragedia di Capodanno) sorridono a sorpresa alla 21enne svizzera Malorie Blanc, che centra la prima vittoria in carriera beffando una Sofia Goggia sempre più convincente quest’anno in Super G. Una sorta di disegno divino quello che ha visto l’elvetica disegnare traiettorie perfette e regalare una gioia immensa a una località che nell’ultimo mese è stata al centro delle cronache solo per il disastro del Constellation e che in occasione del ritorno della Coppa del Mondo ha voluto ricordare le giovani vittime di quella notte.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Goggia beffata da Blanc in SuperG Ma a Crans è tornata la vera SofiaSecondo posto per la bergamasca e quarto per la Melesi. Grande occasione sprecata dalla Pirovano che esce all'ultima porta prima del traguardo quando era prima. Brignone in ritardo di condizione nella ... panorama.it

Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione. facebook

Crans Montana, Sofia Goggia e le Azzurre rendono omaggio alle vittime della strage di Capodanno x.com