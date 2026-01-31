Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open dopo una battaglia lunga cinque set contro Novak Djokovic. Il tennista italiano ha lottato fino all’ultimo punto, ma alla fine ha dovuto cedere al serbo, che ora aspetta Alcaraz in finale. Sinner ha mostrato carattere e determinazione, lasciando il segno in un torneo difficile. Ora si prepara a ripartire con nuovi partner e obiettivi.

Jannik Sinner si è femato contro Nolan Djokovic al quinto set della semifinale australiana. Quando sono riposati anche i monumenti tornano in vita e Nole è stato fenomenale e ora affronterà Alcaraz nella finale degli Australian Open. Jannik può sempre consolarsi con gli affari, ormai è molto più di un tennista, è sempre più una industria personale. Nei giorni scorsi ha infatti annunciato un nuovo accordo di partnership con il Gruppo Allianz. L’accordo pluriennale con il gruppo assicurativo – che diventa Global brand ambassador e sostiene anche la Jannik Sinner Foundation – si inserisce in un portafoglio sponsor già tra i più ricchi a livello mondiale nel tennis, con brand che vanno dalla moda al food, dal tech al lusso fino alle Banca (Banca Intesa lo segue da ben prima che diventasse quello che è oggi), oltre ovviamente allo sport. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sinner riparte a modo suo: finale in Australia e nuovi partner

Domani alle 8 ora italiana si disputa a Seul il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, primo grande evento della stagione tennistica.

