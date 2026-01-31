Franzoni rivela che il rapporto con Sinner è nato grazie ai messaggi inviati durante le prove a Kitzbuehel. Il tennista italiano gli ha scritto dopo ogni sessione di allenamento, dando una spinta in più e motivando l’allenatore. Dopo la vittoria, Sinner gli ha anche mandato i complimenti, rafforzando il legame tra i due.

“ Sinner mi ha scritto un messaggio dopo ogni prova cronometrata a Kiztbuhel, dandomi un’enorme motivazione, e poi mi ha mandato i complimenti dopo la vittoria “. Giovanni Franzoni oggi è la grande speranza dell’Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, ha vinto il superG a Wengen, ma soprattutto ha trionfato in discesa a Kitzbuhel, su una delle piste più difficili e pericolose del mondo. Insomma, l’anno in corso è stato quello della sua esplosione nello sci. C’è stato però un periodo – o meglio, una gara nello specifico (a San Sicario, nel 2009) – in cui prendeva quattro secondi da Jannik Sinner, che ha poi scelto il tennis e oggi è il numero due al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sinner mi ha scritto un messaggio dopo ogni prova a Kiztbuhel”: Franzoni racconta come è nato il loro rapporto

Approfondimenti su Kitzbuhel Sinner

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kitzbuhel Sinner

Argomenti discussi: Franzoni: Mi ha scritto anche Sinner, vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatta!; Franzoni, la carica per trionfare a Kitzbuehel...gliel'ha data anche Sinner!; Franzoni dopo Kitzbühel: Ho scritto a Sinner e mi ha dato nuova carica; Franzoni nell’Olimpo, è trionfo sulla Streif: Dedicata a Franzoso. E mi ha scritto anche Sinner.

Contro Musetti non sentiva la palla, con Sinner ha compiuto l'ennesima impresa: così Djokovic si è confermato eroe senza tempoDopo cinque kappaò consecutivi contro Jannik, il Djoker si è ribellato a un destino che sembrava già scritto e ora va a caccia del 25° Slam ... msn.com

Sci, Franzoni: Mi sono scritto con Sinner, mi ha dato la carica. VIDEODopo il trionfo in discesa libera a Kitzbuehel, l'azzurro ha rivelato un episodio che riguarda il numero 2 del tennis mondiale: Dopo le prove mi sono sentito con Sinner -ha raccontato Giovanni Franzo ... sport.sky.it

In queste ore, da quando il “dramma” sportivo di Sinner si è consumato, in centinaia di voi mi avete scritto per ringraziarmi. Perché vi ho dato forza, perché vi ho lenito un poco il “dolore”, perché vi ho fatto compagnia. La realtà però è ben diversa. Sì. In verità si - facebook.com facebook

Sci: Franzoni 'mi sono scritto con Sinner, mi ha dato la carica'. L'azzurro: 'è una grandissima persona, un grande sportivo' #ANSA x.com