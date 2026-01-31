Sinner non riesce a sfatare la maledizione del quinto set. L’italiano ha perso anche l’ultima partita lunga più di quattro ore, alimentando i dubbi sulla sua capacità di vincere in quelle situazioni. L’unico successo in un quinto set rimane quello all’Australian Open di due anni fa contro Medvedev. Da allora, nessuna vittoria nelle partite decisive, e il suo record negativo si fa sempre più pesante.

Due semifinali combattute fino all’ultimo scambio, entrambe risolte al quinto set, ma con esiti opposti. Le sfide che hanno definito la finale degli Australian Open hanno superato le quattro ore di gioco, mettendo alla prova fisico e testa. Per Carlos Alcaraz, il set decisivo si è confermato ancora una volta un territorio favorevole: il numero uno del mondo ha ribadito una certa efficacia nei match al quinto set, vincendone 15 su 16 in carriera. Diverso l’epilogo per Jannik Sinner. Di fronte a un Novak Djokovic solido e incisivo, l’azzurro si è arreso solo all’ultimo parziale, pagando alcune occasioni sprecate nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e la maledizione del quinto set: perché non ha mai vinto una partita durata più di 4 ore

Approfondimenti su Australian Open

Questa mattina si sono accese le luci sulle semifinali degli Australian Open 2026, con un risultato che nessuno si aspettava.

Sinner ha dominato le statistiche contro Djokovic, vincendo in quasi ogni aspetto del match.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Australian Open

