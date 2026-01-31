La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha attirato l’attenzione degli spettatori. La partita, vinta dal serbo in cinque set, si conferma come l’unico match del torneo con dati Auditel disponibili, registrando ottimi ascolti. La sfida ha tenuto incollati milioni di italiani davanti alle televisioni, dimostrando ancora una volta il fascino del tennis internazionale.

Sono stati rivelati gli ascolti di quello che, nei fatti, diventa l'unico match degli Australian Open 2026 con una rilevazione Auditel: la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, vinta dal serbo in cinque set. Questo a seguito del fatto che, con l'uscita dei canali di Eurosport da Sky, essi non sono più rilevati negli ascolti, e perciò l'unica possibilità dipendeva da un passaggio in chiaro. Cosa che è avvenuta in virtù della trasmissione di Sinner-Djokovic sul Nove, il principale canale del gruppo Warner Bros Discovery in Italia. Il dato esatto, in particolare, è di 1.445.000 telespettatori dalle 11:22 alle 15:32 (e non dalle 9:30, dato che com'è noto il match è iniziato in ritardo a causa delle 5 ore e 27 minuti di Alcaraz-Zverev, l'altra semifinale), per uno share del 13,1%.

© Oasport.it - Sinner-Djokovic, ottimi ascolti Nove per la semifinale degli Australian Open 2026

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta sul Nove domani mattina.

Domani mattina alle 9, in diretta da Melbourne Park, si gioca la semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

