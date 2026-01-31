Domenica di sorprese agli Australian Open 2026. Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic, lasciando il pubblico senza parole. La sconfitta del giovane italiano ha sollevato un allarme tra gli appassionati, che si chiedono cosa sia successo e se ci siano problemi nascosti dietro quella che sembrava una vittoria mancata. Djokovic, invece, continua a dimostrare di essere ancora il campione da battere.

Il tennis agli Australian Open 2026 ha regalato emozioni inaspettate, intrecciando grandi performance, colpi di scena e riflessioni più profonde sul presente e il futuro dei protagonisti in campo. Gli azzurri si sono battuti con grande spirito, ma non sono mancate defaillance e svolte impreviste: da Lorenzo Musetti, costretto al ritiro sotto crampi debilitanti mentre stava dominando, fino a Jannik Sinner, che ha perso la semifinale dopo aver incrociato proprio Novak Djokovic. La “rivincita” di Djokovic. Nei giorni precedenti la semifinale, proprio Novak Djokovic aveva mostrato segnali di irritazione in conferenza stampa quando gli era stato chiesto se nelle ultime stagioni si trovasse a “rincorrere” avversari come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una domanda che aveva definito “disrespectful”, sottolineando la sua lunga dominanza nei tornei del Grande Slam e che non si sente in una posizione di inseguitore ma di protagonista della propria storia sportiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sinner, cosa ci sarebbe dietro la resa a Djokovic: ora è allarme

Approfondimenti su Australian Open 2026

Questa sera gli appassionati di tennis italiani potranno seguire in diretta la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE!

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Sinner, il recupero super agli Australian Open: il medico svela il segreto di Jannik; Puppo: Djokovic sperava nel ritiro di Sinner? Plausibile. Jannik inizia a dare fastidio a tanti; Cahill: Jannik e i crampi? Tutti sapevano che il tetto prima o poi sarebbe stato chiuso; Australian Open 2026, Sinner-Djokovic in chiaro sul Nove!.

Sinner, il dolore per la sconfitta: «Mi serve del tempo libero». I problemi fisici, le pressioni e le insicurezze: cosa succedeSinner non è mai uno da mezze misure. Come nelle vittorie, così nelle sconfitte, fa sempre rumore. Quella di ieri, venerdì 30 gennaio, contro Novak Djokovic lo ha colpito nel profondo così come lo ... leggo.it

Djokovic se la ride e ringrazia Sinner: Bertolucci evidenzia i rimpianti di Jannik, che conferma le sue difficoltàDjokovic al settimo cielo dopo la vittoria su Sinner, che ha scherzosamente ringraziato. Jannik esce tra i rimpianti e conferma di dover ancora lavorare molto su un aspetto ... sport.virgilio.it

L’ultima volta, in conferenza stampa, Jannik Sinner aveva detto di essere fortunato a 24 anni ad avere davanti uno come Djokovic, sperando di poter imparare qualcosa, ritenendolo una ispirazione. Quasi tutto il resto del mondo invece lo dava per finito, dicen - facebook.com facebook

#Sinner, come fai a non arrabbiarti Nessuna protesta e doppio fallo, cosa è successo x.com