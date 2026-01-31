Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Dopo oltre quattro ore di partita, il giovane italiano commette errori inattesi e mostra segni di affaticamento, lasciando strada al serbo che avanza in finale. Una sfida lunga e combattuta, che lascia l’Italia con l’amaro in bocca.

Jannik Sinner è uscito dalle semifinali degli Australian Open dopo un match che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso per oltre quattro ore. Il tennista italiano, al termine di una sfida combattuta al limite delle proprie capacità, ha ceduto al quinto set al serbo Novak Djokovic, che si è così qualificato per la finale del torneo. La partita, disputata sul campo centrale di Melbourne Park, si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 in favore del 38enne serbo, che ha così raggiunto la sua 34esima finale in uno Slam, cercando il 25esimo titolo del Grande Slam nella storia del tennis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner cede a Djokovic: errori inattesi e affaticamento spiegano la sconfitta nel match clou dell’anno

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Novak Djokovic vince l’Australian Open 2025, dominando la finale contro Jannik Sinner.

Nel primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, è lo spagnolo a prevalere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Sinner è in semifinale con Djokovic: Shelton lotta, ma perde in 3 set; Australian Open 2026, Francesco Maestrelli cede in tre set a Novak Djokovic; Comunicazione Italiana; Australian Open, la diretta: Sinner avanti, Musetti sfiderà Fritz. Djokovic vince con record.

Sinner spreca, Djokovic è eterno: Nole elimina Jannik e vola in finale agli Australian OpenIl tennista serbo ha battuto l'azzurro in cinque set nella semifinale, domenica sfiderà Alcaraz Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista a ... adnkronos.com

Australian Open 2026: Sinner-Djokovic in diretta la semifinaleIl risultato in tempo reale. I due si incontrano per la quarta volta in due anni in una semifinale Slam. Alcaraz è già in finale e aspetta il vincitore ... tg.la7.it

Jannik Sinner cede lo scettro degli Australian Open e lo fa con una sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic dopo una battaglia infinita (6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 3-6). Una sconfitta dolorosa per il tennista italiano che ha dovuto fare i conti con una grande prestazi - facebook.com facebook

AUSTRALIAN OPEN | Djokovic in finale, battuto Sinner al quinto set. L'azzurro cede al serbo col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6 #ANSA x.com