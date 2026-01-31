Simone Bertelli sale di colpi a Caen ed eguaglia un record di Gibilisco Gran progresso di Majori nei 3000

Sabato intenso per gli atleti italiani: Simone Bertelli ha fatto un bel salto in avanti a Caen, raggiungendo un record che fino a oggi apparteneva a Gibilisco. Intanto, Majori ha migliorato il suo personale nei 3000 metri, segnando un progresso importante. La prima fase della stagione invernale si sta rivelando ricca di spunti e risultati, con molti azzurri impegnati tra Italia ed Europa in vista dei Mondiali indoor di Torun, in programma a marzo.

Va in archivio un sabato con tanti azzurri impegnati in giro per l’Italia e per l’Europa nella prima fase di una stagione invernale che culminerà con i Mondiali indoor di Torun previsti dal 20 al 22 marzo. Le notizie principali di giornata riguardano il triplice record nazionale sul miglio a Padova di Pietro Arese, Simone Valduga e Alessandro Casoni, il problema fisico di Filippo Tortu al rientro sui 60 metri in quel di Magglingen e la vittoria di Zane Weir nel peso sulla pedana di Nordhausen alla prima uscita del 2026. Facendo una panoramica degli altri meeting odierni spicca poi la convincente prestazione del giovane astista Simone Bertelli, che ha chiuso in quarta posizione a Caen con 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Bertelli sale di colpi a Caen ed eguaglia un record di Gibilisco. Gran progresso di Majori nei 3000 Approfondimenti su Simone Bertelli Combinata nordica, Hagen cala il tris a Otepää ed eguaglia il record di Westvold Hansen Ida Marie Hagen si è aggiudicata la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile a Otepää, conquistando la sua terza vittoria consecutiva e eguagliando il record di Westvold Hansen. Speed skating, Lollobrigida ai piedi del podio nei 3000 metri al Salt Lake City. 6° Ghiotto nei 5000, record del mondo di Loubineaud! Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Simone Bertelli Bertelli, un volo d'oro! Dentato è argentoDopo l’oro continentale tra gli U20, Simone festeggia anche il titolo europeo tra le promesse: primato personale con 5,70, l’asta è azzurra a Bergen. Damiano secondo con 20.69 nei 200 Due ori azzurri, ... fidal.it Torna 'Asta in piazza' ad Aosta, attesa per Simone BertelliTorna 'Asta in piazza' ad Aosta: l'appuntamento con la manifestazione sportiva internazionale di salto con l'asta è in programma sabato 23 agosto alle 19.30 in piazza Chanoux. Per Simone Bertelli, ... ansa.it La bandiera italiana torna sulla Toyota GR Yaris Rally1 ! Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin la porteranno in gara al prossimo Rally di Svezia WRC. [immagine da Fuckmatiè World Rally Team https://www.facebook.com/F.WorldRallyTeam] - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.