Sicurezza negli stadi | le proposte dal riconoscimento facciale alle black list

Le società di calcio di Serie A, il Coni, la Figc e la Lega Calcio si sono riunite per discutere nuove misure contro la violenza negli stadi. Tra le proposte ci sono il riconoscimento facciale e le black list per controllare meglio i tifosi. L’obiettivo è prevenire incidenti e contrastare le infiltrazioni della malavita. Si cercano soluzioni pratiche per rendere gli stadi più sicuri.

AGI - Le società di calcio di Serie A insieme a Coni, Figc e Lega Calcio scendono in campo per cercare di arginare il fenomeno della violenza negli stadi e alle infiltrazioni della malavita e delle mafie. L'ultimo audito al Comitato della commissione parlamentare Antimafia che si occupa del fenomeno delle curve degli stadi è stato Beppe Marotta: l'ad dell'Inter ieri ha fatto una fotografia della situazione, rilanciando le sue idee per l'individuazione dei tifosi violenti. Con la premessa, viene riferito da chi era presente alla riunione a palazzo San Macuto, della necessità che le società si dotino di stadi di proprietà per investire sulle garanzie di sicurezza, ha illustrato quali, a suo dire, debbano essere i provvedimenti da adottare.

