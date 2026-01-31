Sicurezza in discussione a Sassari | chiusa struttura per anziani a causa di impianto antincendio non conforme

A Sassari, una casa di riposo per anziani è stata chiusa temporaneamente. I vigili del fuoco hanno rilevato gravi irregolarità nell’impianto antincendio. La decisione di mettere in sicurezza la struttura è stata presa immediatamente. La situazione ha suscitato preoccupazione tra familiari e operatori sanitari. Ora si aspetta un intervento rapido per sistemare i problemi e riaprire la residenza.

Un’importante struttura residenziale per anziani a Sassari è stata temporaneamente chiusa dopo l’individuazione di gravi irregolarità nell’impianto antincendio. L’intervento delle autorità competenti è scattato immediatamente dopo una verifica ispettiva che ha rilevato l’assenza di conformità agli standard di sicurezza previsti dal codice di prevenzione incendi. L’edificio, che ospita diversi utenti fragili e in condizioni di elevata dipendenza, è stato quindi dichiarato non idoneo all’occupazione permanente. Tutti gli ospiti sono stati trasferiti in strutture alternative, con l’assistenza diretta delle autorità sanitarie e sociali, per garantire continuità nei servizi e tutela della salute e della sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza in discussione a Sassari: chiusa struttura per anziani a causa di impianto antincendio non conforme Approfondimenti su Sassari Anziani Crans-Montana, l’impianto antincendio, la scala ridotta, le uscite di sicurezza: cosa c’è nell’inchiesta per incendio e omicidio colposi L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana si concentra sulle cause dell'incidente, sull'impianto antincendio, sulla scala ridotta e sulle uscite di sicurezza. Crans-Montana, il Comune: "Negli ultimi 5 anni nessun controllo antincendio nel locale" | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave» Negli ultimi cinque anni, nel locale di Crans-Montana non sono stati effettuati controlli antincendio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sassari Anziani Argomenti discussi: L'inchiesta sull'incidente ferroviario in Spagna mette in discussione le garanzie di sicurezza del governo socialista; Taser e poliziotti di quartiere, la petizione in Commissione tra questioni di metodo e merito - BresciaToday; Dal caso Freni al Mercosur alla sicurezza: acque agitate nella maggioranza; Il Festival dell’Energia 2026 incontra Bruxelles. La sicurezza nelle scuole non può restare solo un tema di discussione o una promessa: ha bisogno di azioni visibili e continue. La presenza delle forze dell’ordine non è allarmismo, ma prevenzione, tutela e attenzione verso studenti, famiglie e personale scol - facebook.com facebook Comitato regionale di Coordinamento sulla salute e sicurezza sul lavoro, presieduto dall'Assessore alla Sanità Massimo Nicolò, a cui partecipa Anci Liguria. Tra i punti all'ordine del giorno: la discussione sul nuovo Piano Regionale della #Prevenzione 2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.