Le autorità di Assisi rassicurano i cittadini: dopo una verifica tecnica, non ci sono rischi per la salute nelle zone intorno alle fonderie. Gli esperti indipendenti hanno concluso le analisi e confermato che la situazione è sotto controllo.

Dopo una verifica tecnica approfondita condotta da esperti indipendenti, le autorità locali hanno confermato che non esistono rischi per la salute degli abitanti e dei lavoratori nelle aree circostanti le fonderie di Assisi. L’indagine, avviata in seguito a segnalazioni di cittadini e a preoccupazioni sollevate da associazioni ambientaliste, ha analizzato i livelli di emissioni atmosferiche, la qualità dell’aria e i protocolli di sicurezza in vigore all’interno delle strutture industriali. I dati raccolti in diversi punti strategici della zona hanno dimostrato che le concentrazioni di sostanze potenzialmente dannose, tra cui metalli pesanti e composti organici volatili, si mantengono ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa europea e nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza garantita nelle aree circostanti le fonderie di Assisi dopo verifica tecnica

Approfondimenti su Assisi Fonderie

Dopo l’aumento degli incidenti nelle aree urbane, le autorità hanno deciso di intervenire.

Le Fonderie di Assisi garantiscono che non ci sono rischi per i residenti e i lavoratori.

Ultime notizie su Assisi Fonderie

