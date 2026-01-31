Si sente male mentre gioca a casa di un'amica 11enne ha un ictus ischemico | salvata dopo intervento a Cagliari

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 11 anni ha rischiato di perdere la vita a Cagliari dopo aver avuto un ictus mentre giocava a casa di un’amica. Si è sentita male improvvisamente e i genitori sono intervenuti subito, portandola d’urgenza in ospedale. Grazie a un rapido intervento, i medici sono riusciti a salvarle la vita. Ora la piccola sta meglio, ma l’episodio ha scosso tutta la comunità.

Una bimba di 11 anni ha rischiato di morire a Cagliari dopo aver avuto un ictus mentre giocava a casa di un'amica. È stata operata dai medici dell'ospedale Brotzu che l'hanno salvata in extremis.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

