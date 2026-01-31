Si sente male mentre gioca a casa di un’amica 11enne ha un ictus ischemico | salvata dopo intervento a Cagliari

Un'undicenne si è sentita male mentre giocava a casa di un'amica a Cagliari. La bambina ha avuto un ictus ischemico e ha rischiato di perdere la vita. Sono intervenuti i medici, che sono riusciti a salvarla dopo un delicato intervento. Ora si trova in ospedale, in condizioni stabili.

Una bimba di 11 anni ha rischiato di morire a Cagliari dopo aver avuto un ictus mentre giocava a casa di un'amica. È stata operata dai medici dell'ospedale Brotzu che l'hanno salvata in extremis.

